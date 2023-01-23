LandField ランドフィールド ツーリングテント バイク用 自転車用 ソロ LF-BT010-KH【お歳暮】

商品情報

【商品名】

LandField ランドフィールド ツーリングテント バイク用 自転車用 ソロ LF-BT010-KH



【商品説明】

・[ゆっくり疲れを癒せる のびのびスペース] テントの中は 190×90cm と、大人一人分の広さ。 ツーリングなどで疲れた体を癒すには十分なスペースを確保できます。

・[バイクと連結するテント] バイクと連結してテントを設営しているため、バイクの盗難防止にも 愛車のそばで、一緒にゆっくり過ごすことができる画期的なテントです。[バイクと連結するテント] バイクと連結してテントを設営しているため、バイクの盗難防止にも 愛車のそばで、一緒にゆっくり過ごすことができる画期的なテントです。

・[バイクツーリングでも、自転車ツーリングでも] バイク・自転車でのツーリングでの悩みやトラブルも、このテントなら解決！ 収納袋は 約40cm ほど



【サイズ】

高さ : 13.70 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 32.50 cm

重量 : 1.75 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。