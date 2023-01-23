『トスキ シュガヴィッレ きび砂糖 お徳用 5000g 6390【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 08時 52分に出品され04月28日 08時 52分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トスキ シュガヴィッレ きび砂糖 お徳用 5000g 6390 コーヒーに最適のきび砂糖です。約4gずつの小袋に入っており、使いやすくなっています。 生産国:イタリア 内容量:5kg エスプレッソの本場・イタリア生まれのきび砂糖 キーワード【食品 調味料 料理の素 油 砂糖 甘味料】