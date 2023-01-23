『dinofactory T-Rex ゴルフヘッドカバー 恐竜ドライバーヘッドカバー (ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 48分に出品され03月12日 10時 48分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘッドカバー
【商品名】
dinofactory T-Rex ゴルフヘッドカバー 恐竜ドライバーヘッドカバー (ブラック)
【商品説明】
・460ccドライバーに適合。
・ゴルフコースでの注目と楽しみ。
・恐竜が大好きな子供や大人のゴルファーへのギフトに最適。
・韓国で手作り。
・高品質のフラシ天素材。
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
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輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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dinofactory T-Rex ゴルフヘッドカバー 恐竜ドライバーヘッドカバー (ブラック)
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落札価格7501円
506 入札履歴
終了
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