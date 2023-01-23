『worldpegasus(ワールドペガサス) トクサンTVコラボモデル 硬式木製極太トレーニングバット WBKWTTV9 ゴールド/シルバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 06時 17分に出品され04月24日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

worldpegasus(ワールドペガサス) トクサンTVコラボモデル 硬式木製極太トレーニングバット WBKWTTV9 ゴールド/シルバー



【商品説明】

・トクサンTV

・トレーニングバット

・木製

・極太グリップ



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。