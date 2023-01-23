『AMIRO LEDミラー 化粧ミラー 化粧鏡 女優ミラー 独自Pure-Luxリング導光技術 124万個3D導光網点 均一な光り 自然光再現【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 11時 50分に出品され04月02日 11時 50分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AMIRO LEDミラー 化粧ミラー 化粧鏡 女優ミラー 独自Pure-Luxリング導光技術 124万個3D導光網点 均一な光り 自然光再現 5段階明るさ調節 メモリ機能 180回転可能 タッチ式 USB充電ケーブル付き 収納用フック ライトミラー ホワイト



【商品カテゴリ】

手鏡、ハンドミラー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 42.90 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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