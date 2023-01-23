『ケラスターゼ RE バン エクステンショニスト 1000ml (ポンプ付)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 13時 52分に出品され04月02日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

ケラスターゼ RE バン エクステンショニスト 1000ml (ポンプ付)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 23.70 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。