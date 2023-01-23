『ケラスターゼ RE バン エクステンショニスト 1000ml (ポンプ付)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 13時 52分に出品され04月02日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品が食品の場合、画像はサンプルになりますので、お届けする商品は賞味期限以内のものとなります。
ご安心くださいませ。
【商品名】
ケラスターゼ RE バン エクステンショニスト 1000ml (ポンプ付)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 23.70 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7501円
797 入札履歴
終了
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