『トーラ リュック ウォッシュナイロン/カウレザー レディース LRD【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 11時 52分に出品され04月16日 11時 52分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トーラ リュック ウォッシュナイロン/カウレザー レディース LRD
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7501円
581 入札履歴
終了
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