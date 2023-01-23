『Tentock 天幕 タープ 天幕シェード ヘキサゴンタープ キャンプ テント サンシェルター 紫外線対策 UVカット UPF50+ 防雨【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 51分に出品され03月10日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Tentock 天幕 タープ 天幕シェード ヘキサゴンタープ キャンプ テント サンシェルター 紫外線対策 UVカット UPF50+ 防雨



【商品説明】

・【ポールは付属する】タープは天幕ポール２本が付属しており、別にポールを買う必要はなく、とても便利です。ポールを使用して、好みのスタイルで設置することができ、初心者の不安を全て払拭してくれた重宝です。

・【優れた耐水性能】Tentock タープ はオックスフォード生地を採用して、表面に撥水加工処理済みで雨に強い機能を備えます。また、縫い目には雨漏りを防ぐシーム加工を施し、普通の雨なら心配することはないです。

・【商品仕様】素材：210Dオックスフォード布；収納サイズ：：68*16*16cm；梱包内容：タープ本体ｘ1、ポールｘ2、ロープｘ10、ペグｘ10、ベルトｘ1、収納袋ｘ1

・【耐久性の心配はな



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 68.00 cm

重量 : 4.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。