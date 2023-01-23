『Tentock 天幕 タープ 天幕シェード ヘキサゴンタープ キャンプ テント サンシェルター 紫外線対策 UVカット UPF50+ 防雨【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 51分に出品され03月10日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Tentock 天幕 タープ 天幕シェード ヘキサゴンタープ キャンプ テント サンシェルター 紫外線対策 UVカット UPF50+ 防雨
【商品説明】
・【ポールは付属する】タープは天幕ポール２本が付属しており、別にポールを買う必要はなく、とても便利です。ポールを使用して、好みのスタイルで設置することができ、初心者の不安を全て払拭してくれた重宝です。
・【優れた耐水性能】Tentock タープ はオックスフォード生地を採用して、表面に撥水加工処理済みで雨に強い機能を備えます。また、縫い目には雨漏りを防ぐシーム加工を施し、普通の雨なら心配することはないです。
・【商品仕様】素材：210Dオックスフォード布；収納サイズ：：68*16*16cm；梱包内容：タープ本体ｘ1、ポールｘ2、ロープｘ10、ペグｘ10、ベルトｘ1、収納袋ｘ1
・【耐久性の心配はな
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 68.00 cm
重量 : 4.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
モノポールテント+タープ 連結アダプターテンマク/サーカスTC/
¥ 7498
DDタープ DD Tarp Pole - XL size タープ ポール - XLサイズ 最大2.2mまで調節可能なアルミニウム製防水ポール
¥ 7497
キャプテンスタッグ プレーナヘキサタープ M-3155
¥ 7497
アウトドア用品 2枚セットFIELDOOR 高耐水加工 ワンタッチタープテント 3.0ｍ×3.0m G03 専用サイドシート(横幕) ウォールスクリーンタイ
¥ 7490
MOTOSTAR タープ TC素材 4.5ｍｘ4.5ｍ 八角形 天幕 焚き火可能 耐火性 撥水加工 日除け 遮熱 紫外線カット 軽量 サンシ
¥ 7490
SOHAPI（ソハピ） タープ テント キャンプタープ 天幕シェード 防水 日焼け止め 遮光 多機能 テントタープ コンパクト 大型 軽量
¥ 7488
MOTOSTAR タープ TC素材 4.5ｍｘ4.5ｍ 八角形 天幕 焚き火可能 耐火性 撥水加工 日除け 遮熱 紫外線カット 軽量 サンシ
¥ 7487
icamp(アイキャンプ) ソロタープ tarp one ペンタゴン タープ 軽量2kg ポール2本付 3.8m×3.8m 紫外線カット 耐
¥ 7481
キャプテンスタッグ プレーナヘキサタープ M-3155
¥ 7480
zmayastar カーサイドタープ テント ルーフ リアゲート日よけカーテント 車 タープ サイド キャンプ 設営簡単 キャンプ テント防
¥ 7478
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 5-8人用 キャンプ テント アウトドア
¥ 7478
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 5-8人用 軽量 キャンプ テント アウト
¥ 7478
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) タープ レクタタープ セット 320×290cm UVカット 2000mm防水 2~3人用
¥ 7473
カーゴ5095 アウトドアワゴン KTNJC5095-KHAKI 95×50×87cm バーベキュー キャンプ アウトドア 公園で活躍耐荷
¥ 7473
キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174
¥ 7471
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 4-8人用 キャンプ テント アウトドア
¥ 7470
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 4-8人用 キャンプ テント アウトドア
¥ 7470
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 4-8人用 キャンプ テント アウトドア
¥ 7470
落札価格7501円
304 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！