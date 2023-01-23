『FUNDANGO シェルターテント 軍幕 ポリエステル 1人用 簡易 コンパクト ポールなし ソロキャンプ 登山 メッシュドア付き 防虫通気【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 12分に出品され03月08日 16時 12分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

FUNDANGO シェルターテント 軍幕 ポリエステル 1人用 簡易 コンパクト ポールなし ソロキャンプ 登山 メッシュドア付き 防虫通気



【商品説明】

・付属品 : 収納バッグ、ペグx13、ロープx6、フライシートx1非自立式、ポールは別売りです。

・入口部分はメッシュドアになっており、虫よけ対策はバッチリ。キャノピーを上げることで前室を広く確保することも可能！

・展開サイズ : 約210*125*115cm、総重量 : 約1.5kg、耐水圧:PU3000mm(フライシート&フロア)

・片手でラクラク持ち運びできるなので、バイクツーリングやバックパッキングにもおススメです。



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。