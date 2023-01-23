『新潟精機 SK バキュームベース 200N VB-200【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 17時 18分に出品され03月09日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様:精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。

用途:ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として。

仕様:吸着力:約200N・ステム取付:φ6、φ8・アリ溝取付

ベース寸法(mm):φ90×19