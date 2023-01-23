『スピーカーセレクター 2入力1出力とパワーアンプ選択スイッチ出力、ボリュームコントロール付き、2つのパワーアンプ オーディオスイッチャー バナナプラグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 56分に出品され03月17日 01時 56分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【最大サポート電力200ワット】ホームシアターオーディオシステムに最適な1および2パワーアンプと1ペアのスピーカーセレクタースイッチ。各チャンネルの最大電力は200ワットで、4?16オームのインピーダンススピーカーに適しています。コンパクトでスリムなデスクトップデザイン、あらゆるホームシアター設定と互換性があります。

【アンプ制御】2チャンネルスピーカースイッチャーは、最大2台のアンプと1グループのスピーカーを制御し、ステレオ接続またはコンビネーション接続でオプションを自由に切り替えることができます。ネジ式コネクタ端子入出力により、最大14AWGスピーカーに対応します。

【インディペンデントオーディオコントロール】インディペンデントオーディオソースチャンネルのボリュームコントロール。ボタンのデザインにより、各アンプを個別に選択して自宅でのリスニング体験をカスタマイズできます。ボリュームスイッチは出力スピーカーのボリューム調整