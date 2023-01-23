『Scratch King (スクラッチキング) バーティカル キャットタワー 猫 爪とぎ 縦型 麻 大型 高さ 84cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 08時 31分に出品され03月16日 08時 31分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Scratch King (スクラッチキング) バーティカル キャットタワー 猫 爪とぎ 縦型 麻 大型 高さ 84cm



【商品説明】

・40cm四方の木製の台の設置された爪とぎは、重量(6kg) があり、傾いたり転倒の恐れがありません。

・ナチュラルな美しい色合いのスクラッチポストは、どのお部屋においても既存のインテリアと調和します。

・大切な家具を守り、猫自身のストレスを減らすためにも猫に爪とぎは必需品です。

・細かいサイザル麻繊維を使用した爪とぎは、カーペット製の爪とぎのように爪がひっかかる心配がありません。

・４面すべてで爪とぎができるように作られており、丈夫で、年単位でお使いいただけます。



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 6.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。