『1000ピース エンスカイ(ENSKY) ジグソーパズル 大谷翔平 2021AL MVP 大谷翔平 1000T-316【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 13時 04分に出品され03月15日 13時 04分に終了予定です。即決価格は7,500円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

1000ピース エンスカイ(ENSKY) ジグソーパズル 大谷翔平 2021AL MVP 大谷翔平 1000T-316



【商品説明】

・ピース数:1000ピース

・仕上がりサイズ:510×735mm

・付属品:パズル専用のり・のりヘラ・ピース請求ハガキ付属

・素材:紙

・適合パネル:No.10-T



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 21.90 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 830.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。