『1000ピース エンスカイ(ENSKY) ジグソーパズル 大谷翔平 2021AL MVP 大谷翔平 1000T-316【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 13時 04分に出品され03月15日 13時 04分に終了予定です。即決価格は7,500円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1000ピース エンスカイ(ENSKY) ジグソーパズル 大谷翔平 2021AL MVP 大谷翔平 1000T-316
【商品説明】
・ピース数:1000ピース
・仕上がりサイズ:510×735mm
・付属品:パズル専用のり・のりヘラ・ピース請求ハガキ付属
・素材:紙
・適合パネル:No.10-T
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 21.90 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 830.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7500円
971 入札履歴
終了
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