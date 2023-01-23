『イシュタル リュックサック シュプール 軽量・耐久撥水素材 A4収納 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 14時 21分に出品され03月30日 14時 21分に終了予定です。即決価格は7,500円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル リュックサック シュプール 軽量・耐久撥水素材 A4収納 ネイビー



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ37cmxヨコ28cmxマチ12cm

・ポケットの数:7(外側3/内側4)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:560g



【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 35.60 cm

奥行 : 46.20 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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軽量・耐久撥水素材

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