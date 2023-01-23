『SPEEVAL ペンタゴン グランドシート５角形 立ち上がり 虫よけ ペグ10本セット キャンプ テントシート レジャーシート キャンプマッ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 47分に出品され03月27日 08時 47分に終了予定です。即決価格は7,500円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SPEEVAL ペンタゴン グランドシート５角形 立ち上がり 虫よけ ペグ10本セット キャンプ テントシート レジャーシート キャンプマッ



【商品説明】

・?【 3分で簡単設置 】 ??地形の柔らかい芝生や砂場でシートを広げて、ペグを打てば完成します。 ??ペグは10カ所に打てるのでシートが強風により飛ばされる心配はいりません。 ??3ステップで片付け完了「?ペグを外す」「?シートを折りたたむ」「?収納袋に入れる」で終わります。 ?厚い生地なので折りたたむのも簡単です。 . .

・?【 強度な厚みと抜群の防水性 】 ??厚さのある210Tオックスフォード生地を使用。耐水圧2000mの生地を使用し縫い目



【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 2.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。