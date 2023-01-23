『Sennheiser (ゼンハイザー) HD 206ヘッドフォン ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 22時 19分に出品され03月08日 22時 19分に終了予定です。即決価格は7,500円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Sennheiser (ゼンハイザー) HD 206 ヘッドフォン ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 18.10 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。