『Sennheiser (ゼンハイザー) HD 206ヘッドフォン ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 22時 19分に出品され03月08日 22時 19分に終了予定です。即決価格は7,500円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sennheiser (ゼンハイザー) HD 206 ヘッドフォン ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 18.10 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7500円
849 入札履歴
終了
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