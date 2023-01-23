『マスプロ電工 スカイウォーリーミニ 家庭用UHFアンテナ 感度3.2~4.3dB ウォームホワイト U2SWLC3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 14時 21分に出品され03月03日 14時 21分に終了予定です。即決価格は7,500円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マスプロ電工 スカイウォーリーミニ 家庭用UHFアンテナ 感度3.2~4.3dB ウォームホワイト U2SWLC3
【商品説明】
マスプロ電工 スカイウォーリーミニ 家庭用UHFアンテナ 感度3.2~4.3dB ウォームホワイト U2SWLC3
X00J60HBPW
【サイズ】
高さ : 14.90 cm
横幅 : 18.60 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 1.79 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7500円
456 入札履歴
終了
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