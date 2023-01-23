『ピエトロ 洋麺屋ピエトロ パスタソース 魚介のアラビアータ 110g×30箱入 ／食品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 23時 15分に出品され03月08日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,499円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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