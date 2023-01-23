『DOD(ディーオーディー) カンガルーテント 2人用 キャンプ&ハイキング S コットン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 02時 36分に出品され04月17日 02時 36分に終了予定です。即決価格は7,499円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：タン

サイズ：S

スタイル：Sサイズ

組立サイズ（外寸）:（約）W220×D150×H128cm

収納サイズ:（約）直径21×長さ70cm

重量（付属品含む）:（約）4.3kg

収容可能人数:大人2人

材質 壁面：コットン、フロア：210Dポリエステル（PUコーティング）、フレーム：アルミ合金