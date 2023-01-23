『MAG(マグ) 掛け時計 振り子 電波時計 我が家の演奏会 メロディ 時報付き ブラウン W-788BR-Z【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 06時 02分に出品され04月07日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,499円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MAG(マグ) 掛け時計 振り子 電波時計 我が家の演奏会 メロディ 時報付き ブラウン W-788BR-Z
【商品説明】
・8曲のメロディで時間を知らせる時報機能付きの振り子時計。自動的に現在の時刻を表示する電波時計。高級感のある木目調仕上げ
・メロディリスト：舟歌、ロンドンデリーの歌、サリーの庭、ノクターン、ピアノソナタ、亡き王女のためのパヴァーヌ、遥かに仰ぎ見る、グリーンスリーブス
・推奨電池：単3アルカリ乾電池×4 (別売)
・本体サイズ：(約)高さ37.0×幅27.8×奥行き7.2cm
・機能・仕様：電波受信機能 (自動受信/手動受信)、夜間秒針停止機能 (午前0時2分～午前6時2分)、報時機能（8曲メロディ）、報時自動鳴り止め（午後10時～午前5時）、ステップ秒針、音量無段階調節、振子
【サイズ】
高さ : 8.90 cm
横幅 : 28.30 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 1.23 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7499円
777 入札履歴
終了
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