MAG(マグ) 掛け時計 振り子 電波時計 我が家の演奏会 メロディ 時報付き ブラウン W-788BR-Z【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

MAG(マグ) 掛け時計 振り子 電波時計 我が家の演奏会 メロディ 時報付き ブラウン W-788BR-Z



【商品説明】

・8曲のメロディで時間を知らせる時報機能付きの振り子時計。自動的に現在の時刻を表示する電波時計。高級感のある木目調仕上げ

・メロディリスト：舟歌、ロンドンデリーの歌、サリーの庭、ノクターン、ピアノソナタ、亡き王女のためのパヴァーヌ、遥かに仰ぎ見る、グリーンスリーブス

・推奨電池：単3アルカリ乾電池×4 (別売)

・本体サイズ：(約)高さ37.0×幅27.8×奥行き7.2cm

・機能・仕様：電波受信機能 (自動受信/手動受信)、夜間秒針停止機能 (午前0時2分～午前6時2分)、報時機能（8曲メロディ）、報時自動鳴り止め（午後10時～午前5時）、ステップ秒針、音量無段階調節、振子



【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 28.30 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 1.23 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。