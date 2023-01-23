『Skullcandy 公式ストア SLYR Black DigiHype 有線 ゲーミングヘッドセット 軽量265g 50mm大口径ドライバー マイク付き S6SYY-P003【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 04分に出品され03月06日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,499円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：Black DigiHype

最高級Skullcandyサウンド：専門的に調整された50mmダイナミックドライバーはより豊かで繊細なサウンドを奏でます。最高級Skullcandyサウンドがワンランク上のゲーム音響を実現し、ゲームの楽しみを更に広げます。

超軽量設計( 265g ：シリーズ最も軽量なわずか265gの超軽量モデル 。装着していることをさえ忘れてしまうほどの軽さで一日中ゲームに没頭することができます。

長時間楽しむデザイン：通気性と抜群のつけ心地を誇る低反発イヤークッションとヘッドバンド、程よい側圧により長時間のゲームも快適です。

ゲーム体験をアシスト：ワンボタンでマイクミュート、イヤーカップのホイールで音量調整が可能です。シンプルで素早く操作が可能なため、ゲームを中断することなく楽しめます。

快適な通話環境：取外し可能なブームマイクを搭載し、ゲーム中の通話音声を漏れなく拾うため快適に通話することができます。ワンタッチでミュートのON/OFFを切り替え、LED表示によ りミュートのON/OFFを一目で確認できます。

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