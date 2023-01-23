『REC-MOUNT23 ホルダー・アタッチメント(Aパーツ) A46 スマートフォン 用 [SH23-A46]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 02時 47分に出品され05月15日 02時 47分に終了予定です。即決価格は7,499円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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装着可能サイズ 高さ(A) : 約119*178(mm) 幅(B) : 約63*90(mm) 厚み(C) : 約20(mm)
※付属ゴムラバー １枚約0.6mm ２枚で約1.2mm貼ることで寸法が変わります。
材質：AL6061 付属品：ゴムラバー、脱脂剤、ボール
取付に必要な物：6角レンチ、ネジロック剤、10mmスパナ
家電&カメラ:カメラ:アクセサリ
REC-MOUNT23 ホルダー・アタッチメント(Aパーツ) A46 スマートフォン 用 [SH23-A46]
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落札価格7499円
978 入札履歴
終了
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