『REC-MOUNT23 ホルダー・アタッチメント(Aパーツ) A46 スマートフォン 用 [SH23-A46]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 14時 58分に出品され04月17日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,499円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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装着可能サイズ 高さ(A) : 約119*178(mm) 幅(B) : 約63*90(mm) 厚み(C) : 約20(mm)

※付属ゴムラバー １枚約0.6mm ２枚で約1.2mm貼ることで寸法が変わります。

材質：AL6061 付属品：ゴムラバー、脱脂剤、ボール

取付に必要な物：6角レンチ、ネジロック剤、10mmスパナ



家電&カメラ:カメラ:アクセサリ