『新登場Nobsound HiFi 2.1チャンネル オーディオ パワーアンプ ステレオ アンプ 2×50W + 100W サブウーファー メ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 56分に出品され03月17日 01時 56分に終了予定です。即決価格は7,499円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

新登場Nobsound HiFi 2.1チャンネル オーディオ パワーアンプ ステレオ アンプ 2×50W + 100W サブウーファー メ



【商品説明】

・L / R RCA入力数：1

・RMSパワー：50W + 50W + 100W

・オーディオ出力：バナナスピーカージャック

・タイプ：Miniアンプ

・デジタルRCA入力数：1



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。