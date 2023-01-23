『新登場Nobsound HiFi 2.1チャンネル オーディオ パワーアンプ ステレオ アンプ 2×50W + 100W サブウーファー メ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 56分に出品され03月17日 01時 56分に終了予定です。即決価格は7,499円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
新登場Nobsound HiFi 2.1チャンネル オーディオ パワーアンプ ステレオ アンプ 2×50W + 100W サブウーファー メ
【商品説明】
・L / R RCA入力数：1
・RMSパワー：50W + 50W + 100W
・オーディオ出力：バナナスピーカージャック
・タイプ：Miniアンプ
・デジタルRCA入力数：1
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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914 入札履歴
終了
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