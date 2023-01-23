『Geekria Apollo Upgrade Audio ケーブル 互換性 オーディオコード Sennheiser ゼンハイザー HD6XX【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 05時 50分に出品され04月16日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,499円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Geekria Apollo Upgrade Audio ケーブル 互換性 オーディオコード Sennheiser ゼンハイザー HD6XX， HD660S， HD600， HD650， HD580， HD58X， HD565， HD545， HD535， HD525， HD265 ヘッドホンケーブル、3.5mm AUX に適合する 120cm
【商品説明】
・Neutrik純銀ケーブル、24K金メッキAcrolink3.5mmプラグ
【サイズ】
高さ : 4.06 cm
横幅 : 16.76 cm
奥行 : 16.76 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は
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※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。
セラーコード：X00F2JG4P4
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落札価格7499円
31 入札履歴
終了
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