『宇崎日新 ロッド ファインモード 枯山水 超硬 450【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 37分に出品され03月19日 01時 37分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：全長 4.45m
スタイル：超硬 450
全長 4.45m
継数 10本
自重 100g
先径 0.8mm
元径 22.0mm
適合ライン 0.5~1.0号
カーボン含有率 91%
仕舞寸法 53cm
しなやかなカーボンソリッド穂先
グリップ部に滑り防止処理
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¥ 7497
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¥ 7497
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¥ 7496
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¥ 7496
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¥ 7496
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¥ 7496
【送料無料】トーエイライト スターティングブロック3 g1621 配送区分「3」 4518891263764 体育
¥ 7496
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¥ 7495
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¥ 7494
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¥ 7493
落札価格7498円
156 入札履歴
終了
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