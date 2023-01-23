『宇崎日新 ロッド ファインモード 枯山水 超硬 450【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 37分に出品され03月19日 01時 37分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：全長 4.45m

スタイル：超硬 450

全長 4.45m

継数 10本

自重 100g

先径 0.8mm

元径 22.0mm

適合ライン 0.5~1.0号

カーボン含有率 91%

仕舞寸法 53cm

しなやかなカーボンソリッド穂先

グリップ部に滑り防止処理