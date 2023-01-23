『ニッソー 観賞魚用自動給餌器 フードタイマー グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 15時 44分に出品され03月12日 15時 44分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニッソー 観賞魚用自動給餌器 フードタイマー グレー
【商品説明】
・24時間タイマー内蔵で、一度セットすると毎日同じ時刻に同じ量のエサを与えることができます。
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 15.10 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7498円
72 入札履歴
終了
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