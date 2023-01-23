『エレキギターアクセサリー PLAYTECH エレキギター用ギグバッグEG-Bag Khaki【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 18分に出品され03月27日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ギターケース

【商品名】

PLAYTECH エレキギター用ギグバッグEG-Bag Khaki



【商品説明】

・エレキギター用ギグバッグ

・カラー：カーキ

・レスポール、SG、ジャガー、ジャズマスターも収納可能！

・内寸：全長約108cm、ボディ下部幅約40cm、ボディ上部幅約34cm、ヘッド部幅約20cm （ポケット ボディ部）縦約33cm x 横約26cm （ポケット ヘッド部）縦約28cm x 横約17cm

・重量：約1.4kg



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。