『指輪 リング ダイヤモンド 花 フラワー ブライダル シルバー リング レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 18分に出品され04月01日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

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商品名



新しい 2 個 925 スターリング シルバー 結婚式 ウェディング 婚約 リング 指輪 レディース 1.9CT 花 フラワー AAA CZ シミュレーション ダイヤモンド ブライダル セット



スペック



贈り物イエロー ゴールドプレート-レディース レディース 母 ガール 友人 ガールフレンド

デザイン:ヴィンテージ贅沢g

素材:宝石

アイテム重量:3.1g

スタイル:宗教

形状:丸い楕円形

機会:パーティー

デザイン:アボカド

アイテム重量:9.7g

メインストーン:ジルコン

カラー:マルチカラーパープルブルー

素材:宝石シルバー

リングタイプ:ウェディングバンドs

アイテム重量:5.2g

アイテム重量:3.3g

アイテム重量:0.6g

金属タイプ:925スターリングシルバー Cut / Round Cut

宝石カラー:トープ グリーン ホワイト VVS AAAAA

デザイン:クラシックソリティアペンダントネックレス Rose Cage Love Heart Leaf Wed

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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