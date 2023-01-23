『指輪 リング ダイヤモンド 花 フラワー ブライダル シルバー リング レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 18分に出品され04月01日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。
予めご了承くださいませ。
商品名
新しい 2 個 925 スターリング シルバー 結婚式 ウェディング 婚約 リング 指輪 レディース 1.9CT 花 フラワー AAA CZ シミュレーション ダイヤモンド ブライダル セット
スペック
贈り物イエロー ゴールドプレート-レディース レディース 母 ガール 友人 ガールフレンド
デザイン:ヴィンテージ贅沢g
素材:宝石
アイテム重量:3.1g
スタイル:宗教
形状:丸い楕円形
機会:パーティー
デザイン:アボカド
アイテム重量:9.7g
メインストーン:ジルコン
カラー:マルチカラーパープルブルー
素材:宝石シルバー
リングタイプ:ウェディングバンドs
アイテム重量:5.2g
アイテム重量:3.3g
アイテム重量:0.6g
金属タイプ:925スターリングシルバー Cut / Round Cut
宝石カラー:トープ グリーン ホワイト VVS AAAAA
デザイン:クラシックソリティアペンダントネックレス Rose Cage Love Heart Leaf Wed
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落札価格7497円
241 入札履歴
終了
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