『EO G33 タイプ マグニファイア 立体刻印 レプリカ ブラック EXPS STSマウント 3.25倍 Magnifire ブースター スコープ (ブラック)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 19分に出品され03月28日 23時 19分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セット内容：本体・STSマウント・6mmスペーサー・各固定ネジ2種・六角レンチ・レンズクリーニングクロス・簡易説明書

サイズ： 全長 約104mm レイル接続部からレンズ中心までの高さ 約41mm (スペーサー使用時約47mm) 重量 約305g(スペーサー含む) 倍率 約3倍 接眼部のダイヤルでのピント調整可能。

マグニファイアのSTS(Switch-To-Side)マウントにより：90度側面に倒すことで簡単に3倍?1倍への照準の切り替えができ、中射程?短射程のサイティングを素早くスイッチできます。

はっきりとしたEO立体刻印とQRコード入りです。 開閉がガッチリしているため、ガタつきがなくしっかり狙えます。 従来モデルと比較して化・軽量化・アイレリーフが約5.5cmに延長されました。

レティクル調整はブースター本体上部(上下調整)、側部(左右調整)にあるダイヤルで直接調整ができます。