『ムートン製介護用品 ALIVE アライヴ メディカルムートンひじガード【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 20分に出品され03月15日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ひじにできる床ずれを防止します。ムレを抑えるので快適です。
左右一組のセットです。
医療・看護用シープスキン床ずれ予防商品としてウールマークの品質基準に合格済です。
カラー：イエローベージュ
サイズ：22cm×23cm
素材／
表面：天然羊毛皮／
裏地：PETメッシュ生地
原皮：オーストラリア産
原産国：日本
杖/布張アルミ伸縮ステッキ (1) 長さ10段階調節可 アルミ (歩行補助用品/介護用品) ブラック(黒)
¥ 7491
ささえ京友禅 萩 4つ折伸縮 V08403 〔軽量/介護用品〕
¥ 7490
竹虎 フドーてぶくろ 横入れ M ブルー106740 1双
¥ 7490
座ってできるペダル運動器DX マルチカウンター付き〔組立式〕〔代引不可〕
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット ラベンダー LL CR813-83 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット ラベンダー L CR813-83 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット ラベンダー M CR813-83 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット ラベンダー S CR813-83 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット エメラルドグリーン LL CR813-46 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット エメラルドグリーン L CR813-46 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット エメラルドグリーン M CR813-46 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット エメラルドグリーン S CR813-46 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット ピンク LL CR813-14 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット ピンク L CR813-14 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット ピンク M CR813-14 1着
¥ 7490
トンボ 前開きシャツ ジャガード防縮ニット ピンク S CR813-14 1着
¥ 7490
(まとめ) 日本製紙クレシア ポイズ 肌ケアパッド 中量用 1パック(28枚) 〔×10セット〕〔代引不可〕
¥ 7490
(まとめ) 日本製紙クレシア アクティ におわないのは良いパンツ レギュラー M 1パック(20枚) 〔×5セット〕
¥ 7490
落札価格7497円
374 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！