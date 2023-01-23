『ムートン製介護用品 ALIVE アライヴ メディカルムートンひじガード【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 20分に出品され03月15日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ひじにできる床ずれを防止します。ムレを抑えるので快適です。

左右一組のセットです。

医療・看護用シープスキン床ずれ予防商品としてウールマークの品質基準に合格済です。

カラー：イエローベージュ

サイズ：22cm×23cm

素材／

表面：天然羊毛皮／

裏地：PETメッシュ生地

原皮：オーストラリア産

原産国：日本