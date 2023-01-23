『紅茶 ダージリン 茶缶付 グームティー茶園 オータム FTGFOP 1 ORGANIC DJ131/2022 200g 茶葉 リーフ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 03時 39分に出品され04月26日 03時 39分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【内容量】 ２００グラム
【賞味期限】 商品に記載
【保存方法】 常温で保管
【原産国】 インド
【商品説明】茶葉は小さめで、ブラウンのすい色が好印象です。 旨味が強く、しっかりとした渋みが楽しめます。 茶好きにはたまらない味わいです。
【送料】送料無料・宅配便での発送です。配送日時、時間を指定できます。注文内容備考欄に記入してください。【かわいい紅茶缶がついています(o＾＾)o)】
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落札価格7497円
556 入札履歴
終了
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