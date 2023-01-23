『かわいいアラベスク調 メイクボックス バニティケース コスメボックス 鏡付き 持ち運び おしゃれ 人気 化粧箱 コンパクト f【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 19時 38分に出品され04月23日 19時 38分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
中身に合わせて自由にカスタマイズ
※メーカー直送のため代金引換はお受けできません。
※沖縄・一部離島は別途送料がかかります。お見積もりいたしますのでお問い合わせ下さい。
サイズ：幅24.5x奥行18.5x高さ22cm・約1.3kg
カラー：ピンクベージュ・ロイヤルネイビー
材質：本体（外貼り）-合成皮革（PVC）、内貼り-ポリエステル100％（撥水加工）、芯材-繊維板
完成品
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落札価格7497円
110 入札履歴
終了
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