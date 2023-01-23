『Petoneer NutriSpin 6 Meal Pet Feederニュートリスピン 安心の国内サポート 付き PF001 ペット用 自【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 54分に出品され03月12日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Petoneer NutriSpin 6 Meal Pet Feederニュートリスピン 安心の国内サポート 付き PF001 ペット用 自



【商品説明】

・早朝や留守番中でも自動でごはんウェットフードも対応の回転式ディッシュトレイ決まった時間に決まった量で健康的な食生活を非常時にも安心の２WAY電源方式お掃除・メンテナンスも簡単な取り外し式トレイ安心のセーフティ機能搭載ロック機能で留守中のいたずら防止に



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 34.79 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。