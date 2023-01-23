『犬おもちゃ ドッグトイ トレーニング ZG032GLO WEST PAW Zogoflex Zisc Dog Flying Disc， High Flyin【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 18時 07分に出品され03月12日 18時 07分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 犬おもちゃ ドッグトイ トレーニング ZG032GLO WEST PAW Zogoflex Zisc Dog Flying Disc， High Flying Aerodynamic Disc for Dogs Puppy ? Lightweight， Floatable Disc for Fetch， Tug of War， Catch， Play ? Doubles as Food/Water Bowl， Large 8.5"， Glow

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商品名（自動翻訳）：ウェストポウZogoflex Zisc耐久性のある犬のフリスビーほぼ無頓着フライングディスク犬のおもちゃ、100％保証タフ、それは浮かぶ！、Made in USA、8.5インチ、グロー

型番：ZG032GLO

海外サイズ：Large

関連：犬おもちゃ，ドッグトイ，トレーニング，インチ，おもちゃ，デザイン，ラージ，大きい，ドッグ，犬

商品説明（自動翻訳）：フェッチと浮遊に最適な高浮遊フリスビー - 犬の口には6.5インチと8.5インチのソフトで使用できますが、硬質プラスチックフリスビーのように飛ぶことができ