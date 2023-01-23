『ATORPOK 折り畳み式ベッド 簡易ベッド コット 折りたたみベッド 防水 通気性 軽量 こっと アウトドアベッド キャンプベッド おりた【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 29分に出品され03月23日 03時 29分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ATORPOK 折り畳み式ベッド 簡易ベッド コット 折りたたみベッド 防水 通気性 軽量 こっと アウトドアベッド キャンプベッド おりた



【商品説明】

・オフィスでの仮休憩やベッドルームの睡眠、あるいは車旅行の野外キャンプなど、もっと便利な睡眠を享受できます。

・折りたたみベットの側に付けな袋は携帯電話、水などを保管できる、使いやすいです。

・柔らかく快適な枕付き、睡眠の質を向上させ、枕単体で用意する必要はありません。

・超ソフトなマットで眠りが楽にでき、マットが使用する心配もなく、マットが折りたたみベッドが一体になっており、取り外しの必要がありません。

・重鋼管を使用して、X型構造の携帯型折りたたみベッドは安全と安定を確保し、200 KGを支え、丈夫な大人をサポートできます。



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 106.00 cm

重量 : 7.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。