『ATORPOK 折り畳み式ベッド 簡易ベッド コット 折りたたみベッド 防水 通気性 軽量 こっと アウトドアベッド キャンプベッド おりた【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 29分に出品され03月23日 03時 29分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ATORPOK 折り畳み式ベッド 簡易ベッド コット 折りたたみベッド 防水 通気性 軽量 こっと アウトドアベッド キャンプベッド おりた
【商品説明】
・オフィスでの仮休憩やベッドルームの睡眠、あるいは車旅行の野外キャンプなど、もっと便利な睡眠を享受できます。
・折りたたみベットの側に付けな袋は携帯電話、水などを保管できる、使いやすいです。
・柔らかく快適な枕付き、睡眠の質を向上させ、枕単体で用意する必要はありません。
・超ソフトなマットで眠りが楽にでき、マットが使用する心配もなく、マットが折りたたみベッドが一体になっており、取り外しの必要がありません。
・重鋼管を使用して、X型構造の携帯型折りたたみベッドは安全と安定を確保し、200 KGを支え、丈夫な大人をサポートできます。
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 106.00 cm
重量 : 7.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7497円
774 入札履歴
終了
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