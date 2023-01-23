『(ニーモ)NEMO ワゴントップ 4P/LX用フットプリント NM-AC-FP-WGT4【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 04分に出品され03月28日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(ニーモ)NEMO ワゴントップ 4P/LX用フットプリント NM-AC-FP-WGT4
【商品説明】
・テントの下に敷くグラウンドシートです。防水性の向上とテントを長持ちさせたい時に。
【サイズ】
高さ : 4.83 cm
横幅 : 17.27 cm
奥行 : 24.38 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7497円
220 入札履歴
終了
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