『(ニーモ)NEMO ワゴントップ 4P/LX用フットプリント NM-AC-FP-WGT4【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 04分に出品され03月28日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ニーモ)NEMO ワゴントップ 4P/LX用フットプリント NM-AC-FP-WGT4



【商品説明】

・テントの下に敷くグラウンドシートです。防水性の向上とテントを長持ちさせたい時に。



【サイズ】

高さ : 4.83 cm

横幅 : 17.27 cm

奥行 : 24.38 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。