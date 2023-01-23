『Daphne s Headcovers Daly Lionジョン・ヘッドカバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 01時 32分に出品され03月10日 01時 32分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Daphne s Headcovers Daly Lionジョン・ヘッドカバー
【商品説明】
・100%合成。
・460ccまでのドライバーに対応。
・各ヘッドカバーは最高品質の素材で作られています。
【サイズ】
高さ : 13.40 cm
横幅 : 22.30 cm
奥行 : 32.20 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7497円
736 入札履歴
終了
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