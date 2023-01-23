『ケラスターゼ バン ルミエール (ハイトーン・ハイライトヘア用) 国内正規品 1000ml【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 09時 44分に出品され03月18日 09時 44分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケラスターゼ バン ルミエール (ハイトーン・ハイライトヘア用) 国内正規品 1000ml



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 9.30 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。