『トミカ リミテッドビンテージ LV-SM06 トヨタクラウン ハードトップ 完成品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 14時 51分に出品され03月10日 14時 51分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミカ リミテッドビンテージ LV-SM06 トヨタクラウン ハードトップ 完成品



【商品説明】

・(C) OFFICE KITANO INC. (C) TV CLUB. (C) 2014 TOMYTEC



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 11.70 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。