『ホーエイ HOハートフルハウス L サイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 22時 04分に出品され04月15日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホーエイ HOハートフルハウス L サイズ
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :37×41.5×44cm
・本体重量 :3140g
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 38.60 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 3.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7497円
491 入札履歴
終了
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