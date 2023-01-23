『ホーエイ HOハートフルハウス L サイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 22時 04分に出品され04月15日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホーエイ HOハートフルハウス L サイズ



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :37×41.5×44cm

・本体重量 :3140g



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 38.60 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 3.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。