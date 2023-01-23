『Majestic(マジェスティック) Authentic Practice Baseball Pants STD Model Longオーセ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 53分に出品され03月06日 16時 53分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Majestic(マジェスティック) Authentic Practice Baseball Pants STD Model Longオーセ
【商品説明】
・メンズサイズ
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 27.30 cm
奥行 : 38.50 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7497円
730 入札履歴
終了
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