『SNOWFIELD (スノーフィールド) F3 SNOWFIELD SF-03 MAY 偏光ミラーレンズ サングラス マットイエロー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 25分に出品され03月04日 23時 25分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SNOWFIELD (スノーフィールド) F3 SNOWFIELD SF-03 MAY 偏光ミラーレンズ サングラス マットイエロー



【商品説明】

・フレームカラー：マットイエロー

・フレームサイズ：大き目

・レンズカラー：偏光スモーク

・レンズタイプ：偏光レンズ



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。