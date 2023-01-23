『SNOWFIELD (スノーフィールド) F3 SNOWFIELD SF-03 MAY 偏光ミラーレンズ サングラス マットイエロー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 25分に出品され03月04日 23時 25分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SNOWFIELD (スノーフィールド) F3 SNOWFIELD SF-03 MAY 偏光ミラーレンズ サングラス マットイエロー
【商品説明】
・フレームカラー：マットイエロー
・フレームサイズ：大き目
・レンズカラー：偏光スモーク
・レンズタイプ：偏光レンズ
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7497円
569 入札履歴
終了
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