『CASTELBAJAC カステルバジャック Reno レノ コインケース 036613 ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 02時 44分に出品され05月01日 02時 44分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CASTELBAJAC カステルバジャック Reno レノ コインケース 036613 ホワイト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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