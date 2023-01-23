『介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 7E(ワイドサイズ) 7021 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／3L (25.0〜25.5cm) 紺【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 10時 55分に出品され04月13日 10時 55分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 介護靴 施設・院内用 ダブルマジック２雅 7E(ワイドサイズ) 7021 両足 徳武産業 あゆみシリーズ ／3L (25.0〜25.5cm) 紺 【ジャンル・特徴】 介護靴 介護シューズ リハビリシューズ リハビリ靴