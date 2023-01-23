『バイオシルク シルクセラピーヘアエッセンス 354ml (並行輸入品)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 09時 54分に出品され04月20日 09時 54分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バイオシルク シルクセラピーヘアエッセンス 354ml (並行輸入品)
【商品説明】
・355ml/12oz
・Biosilk - Silk Therapy
・Hair Care
・Silk Therapy
・バイオシルク
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7496円
19 入札履歴
終了
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