『バイオシルク シルクセラピーヘアエッセンス 354ml (並行輸入品)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 09時 54分に出品され04月20日 09時 54分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バイオシルク シルクセラピーヘアエッセンス 354ml (並行輸入品)



【商品説明】

・355ml/12oz

・Biosilk - Silk Therapy

・Hair Care

・Silk Therapy

・バイオシルク



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。