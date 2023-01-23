『アスファルトシングル 屋根材 デザートタン オークリッジ・スーパー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 22分に出品され04月20日 06時 22分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アスファルトシングル 屋根材 デザートタン オークリッジ・スーパー
【商品説明】
・16枚入り/梱包（約2.2?分）
・1坪あたり24枚使用
・働き寸法：幅143mm X 長さ984mm
・本体形状寸法：幅337mm X 長さ984mm
・耐風圧性能：風速48m/s
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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お問い合わせ商品
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落札価格7496円
464 入札履歴
終了
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