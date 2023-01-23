『カニパックカニパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 08時 12分に出品され04月23日 08時 12分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高純度キトサンを一粒に50mg配合。さらにω3系必須脂肪酸であるシソ油、天然ビタミンEを含む植物油抽出物、大豆レシチン、ゼラチン（変性コラーゲン）等をバランス良くまとめています。