『ジャクソンマティスJACKSON MATISSE 2022AW National flag 1963スウェットパーカー新品[MTSA70245]【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 11時 51分に出品され03月04日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】ジャクソンマティスJACKSON MATISSE
【アイテム】2022AW National flag 1963スウェットパーカー新品
【サイズ】サイズ[M] 肩幅約54cm、身幅約58cm、着丈約66cm、袖丈約56cm(同ボディ同サイズのアイテムを代表計測しております。若干の誤差はご容赦くださいませ。)
【カラー】ブラック
【素材】コットン52％、ポリエステル48％
【状態】N:新品
（特記事項:ジャクソンマティスの商品は基本的にウォッシュ等の加工や意図的にラフなプリントが施されており、製造時についたユーズド感や若干の汚れ、ダメージがある場合がございます。）
【商品番号】MTSA70245
【表示番号】DM221216
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落札価格7496円
532 入札履歴
終了
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