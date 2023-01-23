ジャクソンマティスJACKSON MATISSE 2022AW National flag 1963スウェットパーカー新品[MTSA70245]【年末の贈り物】

商品情報

【ブランド】ジャクソンマティスJACKSON MATISSE

【アイテム】2022AW National flag 1963スウェットパーカー新品

【サイズ】サイズ[M] 肩幅約54cm、身幅約58cm、着丈約66cm、袖丈約56cm(同ボディ同サイズのアイテムを代表計測しております。若干の誤差はご容赦くださいませ。)

【カラー】ブラック

【素材】コットン52％、ポリエステル48％

【状態】N:新品

（特記事項:ジャクソンマティスの商品は基本的にウォッシュ等の加工や意図的にラフなプリントが施されており、製造時についたユーズド感や若干の汚れ、ダメージがある場合がございます。）

【商品番号】MTSA70245

【表示番号】DM221216