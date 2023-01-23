『Fotopro 三脚 S3 Live RD アルミ 4段 2WAY雲台 レッド 817860【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 05時 26分に出品され04月28日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fotopro 三脚 S3 Live RD アルミ 4段 2WAY雲台 レッド 817860



【商品説明】

・スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。

・センターポールの付け替えで、マクロ・ローアングル撮影にも対応。

・パンハンドルを搭載したアルミ4段三脚。カメラの操作が簡単。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品:クイックシュー、収納ケース

・全伸長:1270mm、縮長:420mm、質量:0.85kg

・動画撮影に最適な2Way自由雲台とパンハンドル付。

・最大脚径:22mm、段数:4段、耐荷重:2.5kg



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 44.20 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。